Spagna: Albares da domani in visita in Qatar, Arabia Saudita ed Emirati

- Il ministro degli Esteri spagnolo, Jose Manuel Albares, inizia domani un viaggio che lo porterà in Qatar, Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti nell'ambito degli sforzi del governo di Madrid per "promuovere soluzioni" in Medio Oriente. È quanto indicato in una nota del dicastero, nella quale si indica che la prima tappa sarà in Qatar, "un Paese chiave nell'attuale mediazione per porre fine alla crisi di Gaza", dove Albares avrà un incontro con il primo ministro Mohamed bin Abdelrahman al Zani. All'ordine del giorno di Doha ci sarà anche il rafforzamento delle relazioni economiche con il Qatar, con incontri previsti con i rappresentanti delle aziende spagnole presenti nel Paese e con l'Associazione delle donne d'affari del Qatar. Il giorno seguente, a Raid, incontrerà l'omologo, Faisal bin Farhan al-Saud, con il quale discuterà della situazione nella regione. Sono previsti anche incontri con ministri dell'area economica del governo saudita e con rappresentanti di aziende spagnole attive nel Paese. La tappa finale porterà Albares ad Abu Dhabi, dove avrà un incontro con il suo omologo emiratino, lo sceicco Abdullah bin Zayed, L'agenda economica ispano-emiratina prevede, tra l'altro, una visita all'azienda statale attiva nel settore dell'energia rinnovabile Masdar e un incontro con l'amministratore delegato di questa società, Mohamed Jamil al Ramahi. (Spm)