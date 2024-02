Leonardo: firmato Memorandum con Arabia Saudita per opportunità di collaborazione in aerospazio e difesa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero degli Investimenti dell’Arabia Saudita (Mosa), l’Autorità generale per l’Industria militare (Gami) e Leonardo hanno annunciato ieri la firma di un Memorandum of understanding (MoU) che ha l’obiettivo di discutere, sviluppare e valutare una serie di investimenti e opportunità di collaborazione nei settori dell’aerospazio e della difesa. L’annuncio - si legge in una nota - è stato fatto in occasione del World Defence Show, in svolgimento a Riad fino all’8 febbraio, Molteplici le potenziali aree di cooperazione al centro dell’accordo: spazio, manutenzione/riparazione/revisione per aerostrutture, localizzazione per sistemi di guerra elettronica, radar e per l’assemblaggio di elicotteri. Il MoU offre inoltre alle parti un focus su aree specifiche, sia nel settore del combattimento aereo, che in quello dell’integrazione multi-dominio, campi dove Leonardo sta sviluppando tecnologie di nuova generazione e implementando una serie di progetti dimostrativi abilitanti. Queste potrebbero includere sistemi a pilotaggio remoto, sensori integrati, tecnologie digitali, processi di industrializzazione e sviluppo del capitale umano. Le parti si impegnano altresì ad esplorare opportunità per la supply chain nazionale in Arabia Saudita e, più in generale, per il ruolo di Leonardo nella regione e nella catena del valore globale. (segue) (Com)