Udine: Rizzetto (Fd'I) su Maignan, auspico convergenza su proposta centrodestra

- "Oggi il Consiglio Comunale di Udine dovrà discutere la proposta presentata dal centrodestra in merito a possibili attività da mettere in atto dopo le frasi indicibili pronunciate, ricordiamolo da 4-5 persone, nei confronti del portiere del Milan, Mike Maignan, durante la partita Udinese-Milan. Auspico una totale convergenza su di un atto che possa mettere finalmente d'accordo tutti su di un tema così delicato. Il Sindaco e la maggioranza tengano buon conto della mozione presentata dalle opposizioni le quali, per come le ho sentite io, sono ampiamente disponibili ad azioni e ad un impegno concreto e strutturale. Rinnovo, infine, l'invito al Comune di Udine affinché si faccia parte civile innanzi a quanto accaduto". Lo afferma in una nota il deputato Walter Rizzetto, coordinatore regionale di Fratelli d'Italia in Friuli Venezia Giulia e Presidente della Commissione Lavoro della Camera.(Rin)