Gaza: Tajani, soddisfatti per sorrisi bambini su Nave Vulcano, speriamo di farne arrivare altri

- Il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, ha affermato che "oggi è una bella giornata perché aver visto il sorriso di tanti bambini, vedere che abbracciano le proprie mamme e i nostri marinai, aver ascoltato parole di gratitudine, ci riempe di gioia e soddisfazione". Parlando a bordo della Nave Vulcano a La Spezia, il ministro ha ringraziato "tutti i nostri militari, il personale della Croce Rossa, i volontari che hanno partecipato all'operazione in accordo con il Qatar", sottolineando che questa operazione "ha permesso di salvare e curare tante persone, bambini e vittime innocenti che non sono responsabili" della guerra in corso a Gaza. Tajani ha evidenziato che l'operazione è stata condotta grazie alla cooperazione tra il ministero degli Esteri, il ministero della Difesa, il ministero della Sanità e il ministero dell'Interno, "quindi una collaborazione tra tutte le nostre istituzioni per dimostrare ancora una volta che l'Italia è portatrice di pace in Medio Oriente". Il ministro ha inoltre ricordato la nascita della bambina palestinese, Illin Italia, il 22 dicembre scorso, a bordo della Nave Vulcano. "In mezzo alla guerra c'è stato un bel segnale positivo, ora vorremmo portare altri bambini palestinesi per curarli nei nostri ospedali pediatrici", ha detto Tajani. (Res)