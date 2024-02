Francia: parigini si esprimono a favore dell'aumento delle tariffe di stazionamento per Suv

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli abitanti di Parigi si sono pronunciati contro i Suv e le macchine ingombranti in occasione del referendum che si è tenuto ieri per l'aumento delle tariffe di stazionamento. Il 54,55 per cento dei votanti si è espresso a favore della proposta, che prevede di portare a 18 euro l'ora lo stazionamento delle vetture più grandi negli arrondissement centrali della città e a 12 euro in quelli esterni. Il provvedimento, che sarà presentato a maggio al Consiglio di Parigi, riguarda le macchine più pesanti di 1,6 tonnellate, 2 tonnellate per le elettriche. Il tasso di partecipazione alla votazione è stato del 5,7 per cento. (Frp)