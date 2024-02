Sanremo 2024: al via “Oltre il Festival”, il progetto di RadioMediaset

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sbarca per il terzo anno nella città dei fiori “Oltre il Festival”, il progetto di RadioMediaset che da oggi a domenica 11 febbraio va in scena a Sanremo, in contemporanea con il Festival della Canzone Italiana, nella cornice unica di Villa Nobel, residenza di Alfred Nobel, ora sede museale. “Oltre il Festival” è il moderno media hub in cui trasmettono sei tra le principali radio nazionali e locali: Radio 105, Radio Monte Carlo, R101, Radio Subasio, Radio Norba, Radio Bellla & Monella. “Oltre il Festival” è punto di incontro e di confronto dove addetti ai lavori, artisti, ospiti si incrociano per raccontarsi attraverso le radio, dove trovano spazio le iniziative dei partner e attività digital e social. Il pubblico può accedere liberamente al parco di Villa Nobel dal lato della passeggiata a mare: all’interno di un’area privilegiata può così assistere ai programmi di Radio 105, intrattenersi con i talent delle radio e prendere parte alle attività organizzate dai numerosi partner presenti. Su Radio 105 ogni giorno Diletta Leotta e Daniele Battaglia conducono in diretta da Villa Nobel “105 Take Away”, mentre Mariasole Pollio raccoglie sul posto contributi che vanno ad arricchire i programmi dedicati al Festival di Sanremo. Lo stesso fanno nel corso di tutta la settimana Melita Toniolo e Lucilla Agosti su R101, mentre Fernando Proce trasmetterà in diretta da Villa Nobel venerdì mattina. Radio Monte Carlo è presente a Sanremo con Chiara Lorenzutti che trasmette in diretta tra le 16 e le 18, mentre Giorgia Venturini si collega da Villa Nobel due volte al giorno insieme ai cantanti presenti. Gli artisti in gara al Festival intervengono in diretta su Radio Subasio che ha aperto all’interno della propria programmazione alcuni momenti dedicati, così come Radio Norba presente a Sanremo con Claudia Cesaroni, Marco Guacci e Alan Palmieri. Linda Pani intervista tutti gli artisti per Radio Bellla & Monella.(Com)