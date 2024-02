Germania-Francia: incontro tra Scholz e Attal oggi a Berlino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il cancelliere tedesco Olaf Scholz incontrerà oggi a Berlino il primo ministro francese, Gabriel Attal, per discutere di questioni relative ai rapporti tra i rispettivi Paesi, nonché di temi europei ed economici. È quanto riferisce l'emittente radiofonica "Deutsche Welle", aggiungendo che i capi di governo di Germania e Francia affronteranno la richiesta rivolta da Scholz alla Francia affinché aumenti gli aiuti militari all'Ucraina, impegnata a respingere l'invasione russa. Inoltre, il cancelliere e Attal affronteranno anche "il futuro dell'accordo di libero commercio tra l'Ue e il Mercato comune del Sud (Mercosur). I colloqui potrebbero, infine, essere dedicati anche alle proteste degli agricoltori in corso in Germania, Francia e altri Stati membri dell'Ue. (Frp)