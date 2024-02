Ucraina: ambasciatrice Ue a Kiev, possibile inizio negoziati su adesione in primavera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' possibile che i negoziati per l'adesione dell'Ucraina all'Unione europea inizino in primavera. Lo ha affermato in un'intervista all'agenzia di stampa "Rbc Ucraina" l'ambasciatore dell'Unione europea in Ucraina, Katarina Maternova. La diplomatica ha spiegato che non ci sono stime approssimative su quanto dureranno i colloqui. "Spero davvero che possiamo iniziare ufficialmente i negoziati e che si determinano le tempistiche. E poi il prossimo passo è una conferenza intergovernativa. Spero davvero che abbia luogo in primavera", ha detto Maternova. L'ambasciatrice ha sottolineato che ogni passo verso l'adesione all'Ue dell'Ucraina "viene approvato all'unanimità" da parte dei Paesi europei. (Kiu)