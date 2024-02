Irlanda del Nord: premier O'Neill, 3,8 miliardi di euro da Londra non sono sufficienti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il nuovo esecutivo dell'Irlanda del Nord ha inviato un messaggio al primo ministro britannico, Rishi Sunak, affermando che il pacchetto di finanziamenti da 3,3 miliardi di sterline (3,8 miliardi di euro) stanziato dal governo di Londra per la nazione devoluta è inadeguato. Lo riferisce il quotidiano "Financial Times". Michelle O'Neill, la nuova prima ministra di Belfast, ha detto: "Il modo in cui veniamo finanziati deve cambiare e insisterò fortemente su questo punto durante l'incontro con il premier Sunak". In una lettera indirizzata proprio a Sunak in vista dei colloqui, i ministri nordirlandesi hanno chiesto "cambiamenti immediati e duraturi alle nostre modalità di finanziamento". "È chiaro che l'attuale pacchetto finanziario, da solo, non fornisce le basi affinché l'esecutivo di Belfast possa fornire servizi pubblici e finanze pubbliche sostenibili", si legge nella lettera. "Anche se ulteriori finanziamenti sono benvenuti, serviranno solo a fornire una soluzione a breve termine ai problemi urgenti che dobbiamo affrontare". (Rel)