Finanza: Morganti (Generali Investments), propendiamo per posizione cauta su azionariato a breve termine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Il calo dell'inflazione e le aspettative esagerate di riduzione dei tassi sono ormai scontati. Il posizionamento rialzista è visibilmente aumentato e l'andamento dell’indice di volatilità mostra un vento contrario a breve termine per un S&P500 ipercomprato. Inoltre, prevediamo un indebolimento della crescita del Pil nel secondo e terzo trimestre. Questo ci fa propendere per una posizione cauta sulle azioni nel breve termine”. Lo afferma Michele Morganti, senior equity strategist di Generali Investments. “Stabilito ciò – prosegue –, l'evidenza storica suggerisce che il picco delle banche centrali può rivelarsi di supporto per le azioni. I prezzi elevati dell'intelligenza artificiale sono sostenuti da solide prospettive di guadagno e da un rapporto Peg (Price/ Earnings to growth) contenuto, mentre l’indice Sentix (Sentiment indices) dell'Unione europea si sta stabilizzando”. 129 aziende statunitensi hanno comunicato i risultati: “La sorpresa rispetto alle aspettative è positiva del sei per cento e il risultato azionario mediano è migliore rispetto all'indice Spx (S&P500)”, spiega Morganti, evidenziando che “rimaniamo al di sotto del consenso nel 2024 e 2025, ma prevediamo comunque una crescita discreta”. “Si prevede un Tr (combinazione tasso interesse e reddito) a 12 mesi di circa il nove per cento per gli indici ex-Usa e un più limitato quattro per cento per gli Usa. Un sovrappeso: Unione economica monetaria europea versus Usa, Giappone, Swiss market index, Cina (lieve, con lento accumulo di posizioni), Corea e India. Settori dell'Unione europea: sovrappeso per Banche, Beni durevoli, energia, food beverage tobacco., Health Care equipments & services., Pharma, Telecom. Servizi, Servizi di pubblica utilità. Sottopeso per Auto (nuovo), Beni strumentali, communication professional services, Diversified financial, assicurazioni, materiali, media, real estate, software (nuovo)”. (Com)