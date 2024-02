Gaza: Tajani, cessate il fuoco porti a vita migliore per civili, nostro obiettivo sono due Stati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, ha espresso la propria speranza affinché "un cessate il fuoco possa portare a una fase di vita migliore per i palestinesi e alla liberazione degli ostaggi innocenti che sono a Gaza". Dopo aver salutato l'equipaggio di Nave Vulcano, attraccata questa mattina a La Spezia, Tajani ha affermato: "L'Italia lavora per la pace, per la stabilità. Lo abbiamo ripetuto, il nostro obiettivo è quello di dar vita in Medio Oriente a due Stati che si riconoscono" a vicenda, lo Stato di Israele e lo Stato palestinese. (Res)