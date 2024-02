Rieti: controlli di carnevale, sequestrate 400 bombolette spray non a norma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Circa 400 bombolette spray, per schiuma o stelle filanti, il genere di articoli venduti a Carnevale, sono stati sequestrati dai finanzieri di Rieti perchè privi dei requisiti di sicurezza. Il sequestro è scattato durante un controllo che le fiamme gialle reatine hanno effettuato in prossimità del carnevale, in attività commerciali del territorio. Nello specifico, all’esito delle verifiche i prodotti sono risultati privi del marchio di conformità “CE”, necessario ad attestarne la rispondenza a quanto previsto in materia di sicurezza ed il rispetto di tutte le procedure di conformità. In alcuni casi, mancavano anche le informazioni indispensabili per il consumatore quali la composizione dei prodotti e presenza eventuale di sostanze nocive, le precauzioni d’uso, nonché la descrizione in lingua italiana. Per le irregolarità riscontrate, i titolari dei negozi sono stati segnalati alla competente Camera di Commercio per i connessi profili di carattere amministrativo, ed a loro carico è scattata anche la sanzione amministrativa di 3 mila euro. (Rer)