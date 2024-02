Agroalimentare: Coldiretti, con prezzi bassi cibo resta nei campi e aumentano sprechi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I prezzi bassi riconosciuti nei campi agli agricoltori italiani, che sono costretti a lasciare la frutta sugli alberi e gli ortaggi nei campi perché non è conveniente raccogliere, fanno aumentare gli sprechi di cibo. È quanto denuncia la Coldiretti in occasione della giornata nazionale di prevenzione dello spreco alimentare del 5 febbraio, sottolineando che a pesare è anche la riforma degli imballaggi sostenuta dall’Unione europea contro la quale la Coldiretti ha manifestato a Bruxelles. Quasi un terzo del cibo prodotto – denuncia la Coldiretti – viene perso lungo la catena alimentare (13 per cento) e nelle case (17 per cento) per le distorsioni della filiera che sottopagano gli agricoltori i prodotti nei campi il cui prezzo poi moltiplica però sugli scaffali dei supermercati. Oggi – precisa la Coldiretti – le arance troppo piccole stanno rimanendo sugli alberi perché non è conveniente raccoglierle ma lo stesso problema ha riguardato meloni ed angurie in estate, con una enorme spreco di buon cibo. Le anomalie lungo la filiera sono evidenti in Italia nei prodotti freschi come l’ortofrutta in cui il prezzo aumenta da tre a cinque volte dai campi agli scaffali, nonostante non debbano subire trasformazioni sostanziali dal campo alla tavola. Per combattere le distorsioni è stato approvato il decreto legislativo in attuazione della Direttiva Ue sulle pratiche commerciali sleali, fortemente sostenuto dalla Coldiretti con i trattori a Bruxelles, che prevede lo stop a 16 pratiche sleali che vanno dal rispetto dei termini di pagamento (non oltre 30 giorni per i prodotti deperibili) al divieto di modifiche unilaterali dei contratti e di aste on line al doppio ribasso, dalle limitazioni delle vendite sottocosto alla fine dei pagamenti non connessi alle vendite fino ai contratti rigorosamente scritti. (segue) (Com)