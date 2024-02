Gaza: Tajani, Italia ha presentato progetto a Ue per contrastare finanziamenti ad Hamas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Italia ha presentato un progetto, insieme alla Francia e alla Germania, all'Unione europea per contrastare tutte le iniziative che possono finanziare il movimento islamista palestinese Hamas. Lo ha detto il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, a bordo della Nave Vulcano a La Spezia. "Ripeto, il popolo palestinese non ha nulla a che vedere con i terroristi di Hamas. Noi aiutiamo la popolazione civile perché è vittima di una guerra che non ha voluto e di cui non è responsabile", ha detto il ministro. (Res)