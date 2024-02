Libia: premier Dabaiba dispone privatizzazione di sette compagnie statali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Governo di unità nazionale della Libia (Gun, l’organo esecutivo con sede a Tripoli) ha avviato le procedure per privatizzare sette compagnie di proprietà dello Stato. In particolare, la decisione numero 46 del 2024 prevede il trasferimento di alcune società pubbliche all’Autorità generale per la promozione degli investimenti e gli affari della privatizzazione. Si tratta, in particolare, delle agenzie di spedizione Shahat e Jarma; della Compagnia per le spedizioni internazionali; della Compagnia generale dei trasporti rapidi; della Compagnia generale delle strade e dei ponti; della Compagnia libica di catering; della Compagnia libica di assistenza aerea dei servizi a terra. Da parte sua, il cosiddetto Governo di stabilità nazionale (Gsn, l’esecutivo con sede nella Libia orientale, non riconosciuto a livello internazionale) ha chiesto al procuratore generale libico, Al Siddiq Al Sour, di intervenire per bloccare la decisione, accusando il premier di Tripoli, Adulhamid Dabaiba, di voler “sequestrare” queste società attraverso la privatizzazione. L’est della Libia protesta anche perché la decisione sarebbe “invalida nella sua legittimità e legalità”. (Lit)