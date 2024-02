Ucraina: ministri portoghesi di Esteri e Istruzione in visita oggi a Kiev

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri portoghese, Joao Gomes Cravinho, e il ministro dell'Istruzione portoghese, Joao Costa, sono arrivati oggi a Kiev, in Ucraina, per una visita di due giorni. Secondo quanto riferito in un messaggio pubblicato dal ministero degli Esteri lusitano su X, l'agenda della visita comprende "i temi della guerra e la ricostruzione dell'Ucraina". Si tratta della quarta visita di Gomes Cravinho dall'inizio della guerra. (Spm)