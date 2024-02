El Salvador: risultati preliminari presidenziali, Bukele all'82,9 per cento dei voti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I risultati preliminari delle presidenziali in El Salvador anticipano una netta vittoria del capo dello Stato uscente, Nayib Bukele. Con il 31 per cento delle schede scrutinate, il leader di Nuove idee (Ni), ha ottenuto 1.295.888 voti, pari a quasi l'83 per cento de voti. Manuel Flores (Fronte Farabundo Marti per la liberazione nazionale, Fmln), è fermo a 110.244 voti, il 7,06 per cento dei consensi, mentre Joel Sanchez (Alleanza repubblicana nazionalista, Arena), con 69.700 voti, gode al momento del 6,19 per cento dei favori. Bukele ha già festeggiato la vittoria rivendicando "oltre l'85 per cento dei voti". "Oggi il Salvador ha rotto tutti i record, di tutte le democrazie, in tutta la storia del mondo. Da quando esiste la democrazia, mai un progetto aveva vinto con la quantità di voti con cui abbiamo vinto oggi", ha detto Bukele in un discorso tenuto dal balcone del palazzo presidenziale. (Mec)