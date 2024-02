Unicredit: 2023 anno record, utile netto a 8,6 miliardi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anno record per il gruppo Unicredit che chiude il 2023 con un utile netto di 8,6 miliardi e un utile netto contabile di 9,5 miliardi di euro, cifra più alta di 3 miliardi di euro rispetto all’intero 2022. Lo rende noto Unicredit, il cui Consiglio di amministrazione ha approvato i risultati consolidati di Gruppo al 31 dicembre 2023 relativi al quarto trimestre dello scorso anno e all'intero 2023. Per il dodicesimo trimestre consecutivo, il Gruppo ha dato prova dell’esecuzione del piano strategico e di una crescita costante nelle regioni in cui è presente, ottenuta bilanciando le tre leve finanziarie di ricavi, costi e capitale e sfruttando un modello paneuropeo unico nel suo genere, e risultata nel quarto trimestre 2023 in un utile netto contabile di 2,8 miliardi di euro, o un utile netto di 1,9 miliardi di euro. Questi elevati rendimenti sono stati sostenuti da ricavi netti pari a 5,7 miliardi, composti da 3,6 miliardi di euro di margine di interesse, in aumento del 5,7 per cento anno su anno principalmente per via di tassi più alti e della buona gestione del pass-through dei depositi. Le commissioni si sono attestate a 1,8 miliardi di euro, in calo dello 0,6 per cento anno su anno, soprattutto a causa dell’impatto delle riduzioni delle commissioni sui conti correnti in Italia e dei maggiori costi di cartolarizzazione. Al netto di queste componenti, le commissioni sono cresciute del 3,5 per cento anno su anno, confermando la loro resilienza nonostante il quadro macroeconomico sfavorevole. (Rin)