Gaza: ormeggiata Nave Vulcano a La Spezia, a bordo 14 bambini bisognosi di cure - video

Per visualizzare il video occorre abbonarsi.

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ha ormeggiato alle 6 di questa mattina alla banchina orientale del Molo Garibaldi del terminal Lsct nel porto della Spezia, Nave Vulcano, unità di supporto logistico della Marina militare con a bordo 14 bambini palestinesi bisognosi di cure provenienti da Gaza, insieme ad altri minori e a una quarantina di adulti tra genitori e accompagnatori. Nave Vulcano è partita nella giornata di mercoledì dal porto di Al Arish in Egitto sbarcherà i piccoli pazienti già stabilizzati anche attraverso l'utilizzo di un ambulift a causa delle difficoltà di ambulare di alcuni di loro. Una volta presi in carico dai mezzi della Croce rossa italiana, in tutto 16, i bimbi verranno trasferiti negli ospedali di Gaslini Genova, Meyer di Firenze, Rizzoli di Bologna e Bambin Gesù di Roma. È atteso l'arrivo al porto di La Spezia del ministro degli Esteri Antonio Tajani. A coordinare le operazioni di evacuazione è stata l'Unità di crisi della Farnesina.(Res)