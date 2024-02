Thailandia: ministero Commercio, inflazione ai minimi da quasi tre anni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’economia della Thailandia dovrebbe aver conseguito una crescita del 2,5 per cento nel 2023, leggermente inferiore al 2,6 per cento del 2022. E' la stima formulata dal Fondo monetario internazionale (Fmi) in un nuovo documento pubblicato la scorsa settimana, che riassume gli esiti della missione annuale a Bangkok ai sensi dell’Articolo IV dello Statuto del Fondo, effettuata dal 24 ottobre al 7 novembre sotto la guida di Corinne Delechat. L'Fmi ha rivisto leggermente al ribasso la valutazione che aveva formulato lo scorso novembre, quando per il 2023 aveva previsto una crescita del 2,7 per cento. Secondo il Fondo, in Thailandia prosegue la ripresa economica dopo la pandemia di Covid-19 e i molteplici shock del 2022. L'inflazione dovrebbe mantenersi saldamente entro i valori obiettivo fissati dalle autorità del Paese, e le politiche sinora attuate hanno sostenuto la crescita e la stabilità finanziaria, proteggendo al contempo la popolazione dei picchi dell'inflazione, anche se restano spazi limitati per assorbire nuovi shock". (segue) (Fim)