Thailandia: ministero Commercio, inflazione ai minimi da quasi tre anni (3)

- Il Fondo raccomanda una "gestione macroeconomica prudente". Lo scorso novembre l'Fmi aveva evidenziato l'importanza di “un sostegno ben mirato” ai gruppi vulnerabili e un graduale consolidamento fiscale a partire dall’anno fiscale 2025 (gli anni fiscali iniziano il primo ottobre in Thailandia). Il Fondo ritiene “appropriata” l’attuale politica monetaria, pur suggerendo alla Banca di Thailandia di rimanere pronta a inasprirla ulteriormente. Inoltre, la rete di sicurezza finanziaria dovrebbe essere rafforzata. Vengono accolte con favore le misure per affrontare l’elevato debito delle famiglie. L’organizzazione, infine, esorta il Paese ad attuare “riforme strutturali” per “sfruttare appieno i benefici delle trasformazioni digitale e verde, mitigando al tempo stesso gli effetti negativi della frammentazione geoeconomica e del cambiamento climatico”. In particolare dovrebbero essere prese iniziative per rafforzare la concorrenza e razionalizzare le normative, migliorare le competenze della forza lavoro, aumentare gli investimenti nelle infrastrutture digitali e nella ricerca e sviluppo, definire i costi delle emissioni di anidride carbonica. (Fim)