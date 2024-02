El Salvador: presidenziali, governo Ecuador si congratula con Bukele

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo dell'Ecuador si è congratulato con Nayib Bukele per la vittoria alle presidenziali del Salvador. "Ci congratuliamo con il presidente Nayib Bukele per l'elezione a un nuovo mandato, così come con il popolo salvadoregno per il suo esemplare comportamento civico e democratico. Ecuador ed El Salvador continueranno a promuovere una attiva agenda bilaterale di cooperazione e amicizia", si legge in una nota pubblicata dal ministero degli Esteri in un messaggio pubblicato sul proprio profilo X. Secondo i risultati preliminari, con il 31 per cento delle schede scrutinate, Bukele ha ottenuto quasi l'83 per cento dei voti. (Brs)