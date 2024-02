Unicredit: utile netto 2024 in linea con 2023, payout almeno al 90 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Unicredit prevede per il 2024 un utile netto sostanzialmente in linea con l’anno 2023 e un rendimento del patrimonio netto tangibile a circa 16,5 per cento, a riprova della capacità di proteggere la redditività in ogni fase del ciclo economico. Lo rende noto Unicredit, il cui Consiglio di amministrazione ha approvato i risultati consolidati di gruppo al 31 dicembre 2023 relativi al quarto trimestre dello scorso anno e all'intero 2023. Il gruppo prevede inoltre l’introduzione di una politica di distribuzione ordinaria a partire dal 2024 di almeno il 90 per cento dell’utile netto. (Rin)