El Salvador: presidenziali, governo Honduras si congratula con Bukele

- La presidente dell'Honduras, Xiomara Castro, si è congratulata con Nayib Bukele per la vittoria alle presidenziali del Salvador. "Presidente Nayib Bukele, le mie sincere congratulazioni per il suo grande trionfo elettorale. Il suo deciso impegno in favore della sicurezza del popolo salvadoregno ha parlato in modo netto alle urne", ha scritto Castro in un messaggio pubblicato sul proprio profilo X. Secondo i risultati preliminari, con il 31 per cento delle schede scrutinate, Bukele ha ottenuto quasi l'83 per cento dei voti. (Mec)