Unicredit: Orcel, superate ambizioni iniziali, ma percorso non è terminato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il 2023 Unicredit “ha prodotto un utile netto record pari a 8,6 miliardi, un aumento di oltre il 50 per cento rispetto all’anno precedente. Il quarto trimestre è stato il dodicesimo consecutivo di una crescita di qualità e redditizia, prova incontestabile della nostra strategia unica e vincente”. Lo ha dichiarato Andrea Orcel, amministratore delegato di Unicredit, commentando i risultati consolidati di gruppo al 31 dicembre 2023 relativi al quarto trimestre dello scorso anno e all'intero 2023. “Questo – ha proseguito – dimostra cosa possiamo raggiungere quando mettiamo i clienti al centro di ciò che facciamo, e ci concentriamo sull’esecuzione della nostra trasformazione industriale, con ciascuno dei tredici paesi della nostra rete paneuropea che contribuisce al nostro successo. E se da un lato abbiamo superato di gran lunga le nostre ambizioni iniziali con Unicredit Unlocked, il nostro percorso è tutt’altro che terminato. La crescita dei ricavi netti, la disciplina dei costi senza rinunciare ad investire e nonostante l’inflazione, e l’efficienza del capitale, hanno contribuito ad un Rote del 16,6 per cento, o del 20,5 per cento su un Cet1 ratio al 13 per cento. Il nostro Cet1 ratio al 15,9 per cento, la nostra resiliente qualità degli attivi e le nostre solide linee di difesa ci collocano in una posizione invidiabile per continuare a muoverci efficacemente in un ambiente incerto”. (Rin)