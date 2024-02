Unicredit: Orcel, distribuiremo agli azionisti per il 2023 il cento per cento dell’utile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Intendiamo distribuire agli azionisti un totale di 8,6 miliardi di euro per il 2023, o il 100 per cento dell’utile netto, in attesa delle approvazioni, in rialzo di 3,35 miliardi di euro rispetto allo scorso anno, aumentando al contempo il nostro Cet1 ratio di circa 100 pb al 15,9 per cento”. Lo ha dichiarato Andrea Orcel, amministratore delegato di Unicredit, commentando i risultati consolidati di gruppo al 31 dicembre 2023 relativi al quarto trimestre dello scorso anno e all'intero 2023. “Dal 2021 – ha ricordato –, abbiamo restituito 17,6 miliardi di euro ai nostri azionisti, grazie ad una generazione organica di capitale estremamente solida e con la sostenibilità dei nostri rendimenti assicurata dal nostro momentum strategico e dal significativo capitale in eccesso. Abbiamo coronato un anno di avanzamento verso i nostri obiettivi di azzeramento delle emissioni a livello di gruppo con il recente annuncio del nostro obiettivo al 2030 sul settore dell’acciaio. Stiamo facendo passi da gigante nell'ambito del nostro programma di sostenibilità, e stiamo generando un significativo impatto positivo sulle nostre comunità”. “Sono estremamente orgoglioso dei nostri dipendenti per il loro impegno e per il loro entusiasmo. Abbiamo costruito delle solide fondamenta e mentre entriamo nella prossima fase della crescita di Unicredit, so che continueremo ad evolverci e a raggiungere l’eccellenza per tutti i nostri stakeholders”, ha concluso Orcel. (Rin)