Germania: sciopero personale di terra Lufthansa il 7-8 febbraio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Unione dei sindacati del settore dei servizi tedesca (Ver.di) ha indetto uno sciopero del personale di terra del gruppo Lufthansa dalle 4:00 del 7 alle 7:10 dell’8 febbraio. Come riferisce l’emittente televisiva “Zdf”, saranno interessati dalla mobilitazione gli aeroporti di Francoforte sul Meno, Monaco di Baviera, Amburgo, Berlino e Duesseldorf. Con l’astensione dal lavoro, la Ver.di intende esercitare pressione nelle trattative per il rinnovo del contatto collettivo con Lufthansa, Lufthansa Technik oder Lufthansa Cargo. In particolare, il sindacato chiede un aumento del salario del 12,5 per cento o di almeno 500 euro al mese, un premio per l’inflazione da tremila euro per 12 mesi e miglioramenti dei turni di lavoro. (Geb)