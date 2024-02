Giappone-Italia: Meloni a Tokyo, oggi l'incontro con Kishida e vertici delle aziende

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La visita ufficiale della presidente del Consiglio Giorgia Meloni a Tokyo culmina in queste ore in un incontro con i presidenti e gli amministratori delegati dei grandi gruppi giapponesi con interessi in Italia, cui seguirà un vertice con il primo ministro giapponese Fumio Kishida. L'incontro con i vertici delle grandi aziende giapponesi, in programma attorno alle 16:00 (le 8:00 in Italia) presso la residenza dell'ambasciatore Gianluigi Benedetti, sarà utile per incrementare le collaborazioni industriali fra Italia e Giappone già esistenti e favorirne di nuove. In particolare, Meloni incontrerà i vertici di Mitsubishi Heavy Industries, Hitachi, Nippon Telegraph and Corporation (Ntt), Denso corporation, Mitsubishi Ufj Financial Group (Mufg), Mitsui & Co, Marubeni Corporation. Mitsubishi Heavy Industries è una delle più grandi aziende multinazionali nei settori aerospazio e industria della difesa, infrastrutturale, ingegneria e meccanica del Giappone, ed è l’azienda leader giapponese nel programma trilaterale (Regno Unito, Italia e Giappone) Global Combat Air Programme (Gcap) nel settore della difesa. Il Giappone ha in Italia 430 imprese, che occupano circa 50 mila dipendenti. I rapporti imprenditoriali sono sostenuti anche dall’Italy-Japan Business Group (Ijbg), piattaforma per la promozione delle collaborazioni industriali e degli investimenti, la cui 33ma assemblea si è svolta a Tokyo lo scorso novembre. La prossima sessione avrà luogo in Italia quest'anno. È stata inoltre firmata il 12 dicembre 2023 una dichiarazione congiunta fra il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso e l'omologo giapponese, Yasutoshi Nishimura, per promuovere sinergie industriali e investimenti nelle nuove tecnologie. Poco prima, a novembre, è stato presentato il padiglione italiano all’Expo di Osaka del 2025. (segue) (Git)