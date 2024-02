Giappone-Italia: Meloni a Tokyo, oggi l'incontro con Kishida e vertici delle aziende (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’incontro fra la presidente Meloni e il primo ministro Kishida sarà anche l’occasione per approfondire alcune tematiche in continuità fra la presidenza giapponese e quella italiana del G7. Il Giappone – come è già emerso in più occasioni - guarda con grande attenzione alle iniziative promosse dall’Italia in linea con il vertice di Hiroshima del maggio 2023. L'Italia ha espresso in particolare la volontà di dare seguito al processo di Hiroshima sull’intelligenza artificiale generativa, approfondendo la questione dei principi guida e del codice di condotta per le imprese che sviluppano questa tecnologia. Entrambi i Paesi condividono la consapevolezza dell’importanza di porre le questioni etiche al centro del dibattito sull’IA. Altra priorità condivisa è la stabilità dell’Indo-Pacifico. La presidenza del G7 nel 2023 ha offerto al Giappone un’importante vetrina per valorizzare l’accresciuto impegno in politica estera, contribuendo fortemente a spostare il baricentro dell’attenzione verso l’Indo-Pacifico, anche in chiave di sicurezza economica e contrasto al fenomeno della coercizione economica. L’incontro con Kishida rappresenta per l’Italia l’occasione per rimarcare il ruolo cruciale del Giappone per il mantenimento della stabilità nell’Indo-Pacifico, e l’accresciuta attenzione anche di Roma verso quella regione. (Git)