- Le forze dell'ordine della repubblica popolare di Donetsk hanno rinvenuto un grande deposito di armi straniere sotto Bakhmut, nella regione di Donetsk. Lo ha affermato all'agenzia di stampa "Tass" l'ufficio stampa del dipartimento regionale del Servizio federale per la sicurezza russo (Fsb). "A seguito dell'operazione congiunta del Dipartimento per la repubblica popolare di Donetsk dell'Fsb della Russia e la Guardia Nazionale russa nella regione di Artemovsk (nome russo di Bakhmut) è stato scoperto un deposito con armi straniere, preparate per essere utilizzate di gruppi di sabotaggio ucraini", ha riferito l'Fsb. Le autorità hanno sequestrato e distrutto lanciagranate anticarro di fabbricazione polacca e ceca, mine terrestri e detonatori. (Rum)