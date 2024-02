© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A dicembre, l'attività economica in Cile (Imacec) è diminuita dell'1 per per cento rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. Lo riferisce un rapporto della Banca Centrale del Cile. La produzione di beni è scesa del 3,2 per cento, l'attività commerciale è diminuita del 3,8 per cento e i servizi sono aumentati dell'1,8 per cento. (Abu)