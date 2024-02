Usa: presidente Camera Johnson critica accordo del Senato sui confini, "peggio del previsto"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'accordo raggiunto dagli schieramenti democratico e repubblicano del Senato federale Usa per sbloccare 60 miliardi di dollari di aiuti militari, in cambio di misure tese ad affrontare la crisi migratoria e di sicurezza al confine con il Messico, è "persino peggiore del previsto, e non si avvicinerebbe nemmeno a porre fine alla catastrofe creata al confine dal presidente" Joe Biden. Lo ha scritto su X (Twitter) il presidente repubblicano della Camera dei rappresentanti, Mike Johnson, commentando l'accordo presentato ieri dal Senato. Johnson ha ribadito che l'accordo non ha alcuna possibilità di passare il vaglio della maggioranza repubblicana alla Camera. "Come proclamato dal capo negoziatore dei Democratici, 'sotto questo provvedimento il confine non verrà mai chiuso'", ha evidenziato Johnson. Il leader della maggioranza repubblicana alla Camera, Steve Scalise, ha dichiarato a sua volta che l'accordo raggiunto dal Senato "non verrà votato dalla Camera". (segue) (Was)