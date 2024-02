Medio Oriente: Usa pianificano ulteriori attacchi, Blinken in partenza per la regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti pianificano ulteriori attacchi di rappresaglia contro le milizie e le organizzazioni vicine all'Iran, dopo quelli sferrati per tre giorni consecutivi in Iraq, Siria e Yemen in risposta all'uccisione i tre militari statunitensi in Giordania. Lo ha dichiarato ai microfoni dell'emittente televisiva "Cnn" il consigliere per la Sicurezza nazionale della Casa Bianca, Jake Sullivan: "Il presidente ha spiegato con chiarezza, quando ha ordinato (gli attacchi) e quando li abbiamo sferrati, che si tratta solo dell'inizio della nostra risposta, e che ci saranno ulteriori passi a venire", ha dichiarato il funzionario. Gli Stati Uniti hanno colpito 85 bersagli in Iraq e Siria venerdì scorso, e 36 obiettivi delle milizie sciite Houthi sul territorio dello Yemen il giorno successivo. Secondo la Casa Bianca, gli attacchi sono stati "attentamente calibrati per evitare di innescare un confronto diretto con l'Iran". Tehran ha però duramente contestato gli attacchi, così come il governo iracheno, secondo cui i raid aerei hanno colpito anche obiettivi civili. Proprio questa settimana il segretario di Stato Usa Antony Blinken intraprenderà un nuovo viaggio nella regione, che prevede tappe in Arabia Saudita, Egitto, Qatar e Israele nell'arco di quattro giorni. Secondo il portavoce del dipartimento di Stato Usa, Matthew Miller, l'obiettivo immediato del viaggio resta la liberazione degli ostaggi ancora detenuti da Hamas e il miglioramento delle condizioni umanitarie nella Striscia di Gaza. Miller ha aggiunto che Biden "continua a lavorare per prevenire una propagazione del conflitto" nella regione. (Was)