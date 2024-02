Usa: presidente Fed Powell, "Paese su una traiettoria fiscale insostenibile"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti procedono lungo "una traiettoria fiscale insostenibile". Lo ha dichiarato il presidente della Federal Reserve (Fed), Jerome Powell, nel corso di una intervista all'emittente televisiva "Cbs News". "Il governo federale Usa è su un percorso fiscale insostenibile. Questo significa che il debito sta crescendo più rapidamente dell'economia, e questo non è sostenibile. Non penso sia possibile negarlo", ha detto il presidente della Fed. Lo scorso gennaio il debito nazionale degli Stati Uniti ha superato i 34mila miliardi di dollari per la prima volta nella storia del Paese. Appena tre mesi prima era stata superata la soglia di 33mila miliardi di dollari, secondo i dati del dipartimento del Tesoro. Dalla fine di settembre il Congresso federale Usa ha approvato ben tre misure di proroga dei vincoli di spesa, per continuare a finanziare le attività del governo federale sino all'inizio del mese di marzo. Lo scorso agosto Fitch Ratings ha peggiorato la valutazione del credito statunitense da "AAA" ad "AA+", citando proprio l'onere crescente del debito nazionale e lo stallo politico in merito alle questioni di bilancio. (Was)