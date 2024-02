Usa-Cina: Trump, se rieletto tariffe superiori al 60 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti devono imporre ulteriori dazi per arginare l'afflusso di merci dalla Cina. Lo ha dichiarato l'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump, aggiungendo che se verrà rieletto alla Casa Bianca il prossimo novembre valuterà l'introduzione di tariffe superiori al 60 per cento. "Dobbiamo farlo", ha dichiarato Trump ieri nel corso di una intervista all'emittente televisiva "Fox News". "Guardate, il mercato azionario s'è quasi schiantato quando è stato annunciato che ho ottenuto una vittoria da record alle primarie in Iowa. Quando ho vinto in New Hampshire, il mercato azionario è calato vertiginosamente", ha aggiunto l'ex presidente, secondo cui la reazione dei mercati dimostra che gli investitori sono consapevoli della sua intransigenza nel contrastare l'ascesa commerciale della Cina. Commentando la possibilità di approvare dazi del 60 per cento a carico di alcune categorie di merci importate dal Paese asiatico, Trump ha affermato: "Penso si tratterà (di percentuali) ancora maggiori". Tra il 2018 e il 2019 l'amministrazione Trump introdusse dazi per centinaia di milioni di dollari alle importazioni dalla Cina, nell'ambito di un'aspra guerra commerciale tra le due maggiori potenze mondiali. L'amministrazione del presidente Joe Biden ha mantenuto le tariffe e ha introdotto ulteriori restrizioni, limitando ad esempio l'esportazione verso la Cina di semiconduttori avanzati. Ieri l'ex presidente ha negato di voler dare inizio a un'altra guerra commerciale: "Non si tratta di una guerra commerciale. Con la Cina me la sono cavata egregiamente su tutti i fronti", ha affermato Trump. "Voglio che la Cina vada a gonfie vele, davvero, E il presidente Xi (Jinping) mi piace molto. E' stato un buon amico durante il mio mandato", ha detto l'ex inquilino della Casa Bianca. (Was)