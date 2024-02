Indo-Pacifico: Marina Usa, portaerei in grado di operare sotto minaccia missilistica cinese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le portaerei a propulsione nucleare della Marina degli Stati Uniti sarebbero in grado di condurre le loro missioni nell'eventualità di un conflitto con la Cina, a dispetto dell'arsenale di missili antinave in dotazione alle forze armate della prima potenza asiatica. Lo ha dichiarato il contrammiraglio Carlos Sardiello, comandante del gruppo da battaglia della Portaerei Uss Carl Vinson, replicando a quanti ritengono le portaerei una risorsa superata a fronte delle minacce poste dai nuovi teatri di conflitto. "I nostri marinai altamente addestrati possono operare in questi domini complessi e contesi restando letali e resistenti, ed eseguire la missione a prescindere dalla minaccia", ha sostenuto l'ufficiale. "Sono assolutamente fiducioso che il gruppo da battaglia delle portaerei possa eseguire le missioni per cui è stata progettata in modo efficiente e sicuro" anche contro i missili cinesi, ha aggiunto Sardiello. Le portaerei a propulsione nucleare Uss Carl Vinson e Uss Theodore Roosevelt hanno preso parte a una esercitazione congiunta con il cacciatorpediniere portaelicotteri della marina militare giapponese Js Ise nel Mare delle Filippine la scorsa settimana. Ad oggi gli Usa schierano tre portaerei nell'Indo-Pacifico, a dispetto dell'aumento delle tensioni nel Medio Oriente. (Was)