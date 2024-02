Indonesia: crescita economica rallentata al 5,05 per cento nel 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Indonesia ha conseguito una crescita del prodotto interno lordo (pil) del 5,05 per cento su base annua nel 2023, in calo rispetto al 5,3 per cento dell'anno precedente per effetto del calo dei prezzi delle materie prime, importante componente dell'export indonesiano. Il dato è sostanzialmente in linea con le previsioni del governo indonesiano, che per il 2023 aveva previsto una crescita del 5 per cento. La prima economia del Sud-est asiatico ha risentito anche degli aumenti dei tassi decretati dalla banca centrale, per un totale di 250 punti base tra agosto 2022 e ottobre 2023. Per quest'anno il governo punta a conseguire una crescita del pil del 5,3 per cento, anche grazie alla spesa legata alle elezioni presidenziali e legislative in programma il 14 febbraio. (Fim)