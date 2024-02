Usa: Michelle Obama vince il secondo Grammy per un audiolibro pubblicato nel 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex first lady degli Stati Uniti Michelle Obama ha vinto il suo secondo Grammy Award ieri, nel corso della cerimonia di premiazione della 66ma edizione del celebre riconoscimento in ambito musicale che si è tenuta a Los Angeles. Obama è stata premiata nella categoria "Miglior audiolibro" per le sue memorie del 2022, "The Light We Carry". La ex first lady aveva già ottenuto un Grammy nel 2020 per la narrazione del suo bestseller "Becoming". Anche il marito, l'ex presidente Barack Obama, ha ottenuto due Grammy, nel 2006 e nel 2008, per la versione audio di due suoi libri. (Was)