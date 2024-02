Imprese: ricerca e sviluppo, grandi aziende cinesi superano le rivali europee

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le grandi aziende cinesi hanno continuato ad aumentare la spesa in ricerca e sviluppo nel corso del 2022, superando le rivali europee e posizionandosi al secondo posto alle spalle delle concorrenti Usa, grazie soprattutto all'apporto di giganti tecnologici come Huawei. Lo riferisce il quotidiano "Nikkei", che riporta i dati contenuti in un rapporto della Commissione europea pubblicato alla fine dello scorso anno. La spesa in ricerca e sviluppo delle 2.500 maggiori compagnie a livello mondiale è ammontata a 1.250 miliardi di euro nel 2022. Le aziende cinesi sono state titolari del 17,8 per cento della spesa complessiva, contro il 17,5 per cento delle aziende europee. Gli Stati Uniti restano al primo posto con una percentuale del 42,1 per cento. Come ricorda il quotidiano "Nikkei", nel 2012 la Cina rappresentava appena il 4,3 per cento della spesa totale in ricerca e sviluppo delle grandi aziende mondiali. Gli Stati Uniti mantengono da più di un decennio una percentuale attorno al 40 per cento. (Git)