Giappone-Italia: Meloni a "Yomiuri", G7 fondamentale per affrontare assieme le sfide globali

- Il contesto geopolitico attuale, segnato da molteplici crisi e attacchi all'ordine internazionale basato sulle regole, richiede la collaborazione tra nazioni alleate e affini per affrontare le più pressanti questioni globali. Lo ha affermato la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, in una intervista concessa al quotidiano "Yomiuri" in occasione della sua visita ufficiale a Tokyo, che culminerà oggi in un incontro con il primo ministro giapponese Fumio Kishida. "La mia visita rappresenta un'importante opportunità, all'inizio dell'anno, per uno scambio di opinioni approfondito con il primo ministro Kishida, considerando che l'Italia ha appena assunto la Presidenza del G7, proseguendo l'impressionante lavoro svolto dal Giappone nel 2023", ha dichiarato Meloni, che nel corso dell'intervista ha affrontato altri temi di grande rilievo, dall'Intelligenza artificiale, alle relazioni con i Paesi emergenti sino al sostegno all'Ucraina. (segue) (Git)