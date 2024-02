Giappone-Italia: Meloni, sostenere rivitalizzazione delle relazioni bilaterali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Italia punta a sostenere nei prossimi anni la rivitalizzazione delle relazioni con il Giappone. Lo ha dichiarato la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, in una intervista concessa al quotidiano "Yomiuri" in occasione della sua visita ufficiale a Tokyo. Meloni ha ricordato che le relazioni bilaterali poggiano su uno storico rapporto di amicizia, ricordando in particolare il lancio del Partenariato strategico durante la visita di Kishida a Roma, il 10 gennaio dello scorso anno. "La nostra cooperazione si sta espandendo su tutti i fronti, e il mio obiettivo per i prossimi anni è sostenere questa importante rivitalizzazione. Penso in particolare al lancio di un meccanismo strutturato di consultazione politica e di sicurezza, al rafforzamento delle partnership industriali soprattutto nei settori ad alta tecnologia e all'attuazione di progetti congiunti di ricerca scientifica", ha spiegato Meloni. La presidente del Consiglio ha fatto riferimento anche all'importanza degli scambi tra persone e alla collaborazione nel campo della Difesa, elevata lo scorso anno dal lancio del progetto Gcap (Global Combat Air Programme) per lo sviluppo di un aereo da combattimento di sesta generazione, che oltre a Italia e Giappone coinvolge anche il Regno Unito. (Git)