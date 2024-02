G7: Meloni, sfide poste dall'IA in cima all'agenda della presidenza italiana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha evidenziato l'importanza dell'IA nell'agenda della presidenza italiana del G7. "L'anno scorso, la presidenza giapponese del G7 ha svolto un lavoro straordinario nel richiamare l'attenzione su una tecnologia che può generare grandi opportunità, ma può anche nascondere enormi rischi per le nostre società", ha spiegato la presidente del Consiglio nel corso di un'intervista concessa al quotidiano "Yomiuri" in occasione della sua visita ufficiale a Tokyo. "I sistemi di IA generativa possono avere un impatto decisivo sul mondo del lavoro, dell'informazione, degli equilibri globali e sulla nostra sicurezza". Meloni ha richiamato il Processo di Hiroshima sull'IA lanciato dai leader del G7 lo scorso anno, che delinea principi guida e codici di condotta internazionali per le organizzazioni e le aziende del settore. "Svilupperemo ulteriormente questo lavoro per assicurare che l'IA sia antropocentrica e controllata dall'uomo, tenendo presenti i principi etici fondamentali dell'umanità", ha spiegato la presidente del Consiglio, che ha evidenziato i rischi posti da questa dirompente tecnologia sul fronte occupazionale e dunque socioeconomico. Meloni ha posto anche l'accento sul ruolo sempre più centrale dell'IA nella diffusione della disinformazione: "Le informazioni false sono una delle principali componenti della guerra ibrida, che minaccia la coesione delle nostre democrazie", ha spiegato la presidente del Consiglio. "E' necessario trovare il giusto equilibrio, contrastando gli attacchi e le interferenze esterne e garantendo al contempo la libertà di espressione". (Git)