G7: Meloni, agenda complessa, tra le priorità il rapporto coi Paesi emergenti

- L'agenda della presidenza italiana del G7 sarà complessa e articolata. Lo ha affermato la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, nel corso di una intervista concessa al quotidiano "Yomiuri" in occasione della sua visita ufficiale a Tokyo. In aggiunta al vertice dei leader del G7 che si terrà in Puglia dal 13 al 15 giugno, è previsto anche "un intenso calendario di incontri ed eventi istituzionali. Ospiteremo 20 incontri ministeriali, affrontando questioni di grande importanza", ha spiegato Meloni, che ha menzionato tra tutte il sostegno all'Ucraina aggredita dalla Russia, i conflitti in Medio Oriente e le relazioni con i Paesi e le economie emergenti, con un focus particolare su Indo-Pacifico e Africa. Proprio alle relazioni con il Continente africano l'Italia ha dedicato il primo grande evento internazionale di quest'anno, ha evidenziato Meloni, spiegando che l'Italia intende utilizzare il Piano Mattei per l'Africa "per costruire un modello di partenariato nuovo e paritario, che non sia né paternalistico, né predatorio, e che produca benefici per tutti". L'Italia sfrutterà l'opportunità offerta dalla presidenza italiana del G7 per concentrare gli sforzi della comunità internazionale anche su altre questioni chiave quali le migrazioni, il clima, la salute globale, la sicurezza energetica e alimentare e le sfide dell'invecchiamento delle popolazioni. (Git)