Ucraina: Meloni, l'unità è lo strumento più efficace a nostra disposizione

- Lo strumento più efficace a disposizione del G7 e dell'Occidente per contrastare la guerra di aggressione russa all'Ucraina è "l'unità delle nostre azioni". Lo ha affermato la presidente del Consiglio Giorgia Meloni in una intervista concessa al quotidiano "Yomiuri", nell'ambito della visita ufficiale della presidente del Consiglio a Tokyo. Meloni ha ribadito il fermo sostegno dell'Italia a Kiev: "Questo impegno ha molteplici dimensioni, e non è un caso che sia al centro della presidenza italiana del G7, portando avanti la grande attenzione posta anche dalla presidenza giapponese del 2023". Grazie all'unità dei Paesi del G7, ha detto la presidente del Consiglio, "abbiamo adottato misure vitali per mitigare anche le conseguenze globali di questo conflitto", incluse le problematiche riguardanti l'approvvigionamento energetico. "Oggi stiamo lavorando per conseguire una pace giusta, e continueremo a sostenere tutti gli sforzi in questo ambito. Tuttavia - ha sottolineato Meloni - una pace giusta non può coincidere a una resa incondizionata di Kiev, dal momento che questo negherebbe l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza di uno Stato sovrano, principi chiave della Carta delle Nazioni Unite. Non possiamo accettare il principio secondo cui chi dispone della maggior forza militare può invadere i propri vicini, minando decenni di progressi verso la coesistenza pacifica tra popoli e nazioni". (Git)