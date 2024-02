Ue: Meloni, Italia protagonista della politica comunitaria, vogliamo un'Europa politica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell'anno e tre mesi trascorsi dal suo insediamento, il Governo italiano in carica ha giocato un ruolo chiave a Bruxelles, facendo sentire la voce del Paese "con autorevolezza e contribuendo alle discussioni sulle questioni più importanti". Lo ha affermato la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, nel corso di una intervista concessa al quotidiano "Yomiuri" in occasione della sua visita ufficiale a Tokyo. Meloni ha spiegato di voler continuare a lavorare "per un'Europa che sia politica e non un gigante burocratico, che sappia cioè rispondere alle sfide che richiedono l'unità delle nazioni del Continente". La presidente del Consiglio ha rivendicato in particolare la promozione di un "punto di svolta culturale" sul fronte delle migrazioni, tramite un contrasto più deciso all'immigrazione illegale e una collaborazione globale con i Paesi d'origine e transito del fenomeno. Meloni ha menzionato in questo ambito il memorandum d'intesa siglato dall'Unione europea con la Tunisia, e i nuovi accordi che la Commissione europea sta negoziando con Paesi come l'Egitto, oltre a iniziative per contrastare il traffico di esseri umani e allo stanziamento di fondi per l'assistenza e la cooperazione esterna. (Git)