Russia: cade elicottero in Carelia, avviata indagine penale

- Un'indagine per violazione delle norme di sicurezza stradale e del trasporto aereo è stata avviata in seguito all'incidente di un elicottero avvenuto ieri in Carelia, nella Federazione Russa. Lo riporta il canale Telegram del Dipartimento investigativo interregionale occidentale per i trasporti del Comitato investigativo della Russia. Ieri sera il ministero per le Situazioni di emergenza russo ha riferito che un elicottero Mi-8 ha interrotto le comunicazioni in Carelia; a bordo c'erano tre membri dell'equipaggio. Il dipartimento ha chiarito che l'elicottero era pilotato da un equipaggio esperto con migliaia di ore di volo. Successivamente è stato riferito che il luogo dell'incidente dell'elicottero era stato individuato nel Lago Onega. "È stato aperto un procedimento penale sull'incidente di un elicottero nella Repubblica di Carelia sulla base di un reato ai sensi dell'articolo 263 del codice penale della Federazione Russa (violazione delle norme di sicurezza stradale e dell'esercizio del trasporto aereo)", riferisce la nota. Si chiarisce che il 4 febbraio è stato ricevuto un messaggio secondo cui durante un volo di addestramento sul Lago Onega nella Repubblica di Carelia, un elicottero Mi-8 del Centro di salvataggio dell'aviazione nordoccidentale del ministero per le Situazioni di emergenza ha interrotto le comunicazioni. Successivamente, il relitto dell'elicottero è stato ritrovato a 11 chilometri dalla costa, ad una profondità di 50 metri. Gli investigatori stanno attualmente esaminando il luogo dell'incidente. (Rum)