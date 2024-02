El Salvador: mai tanti voti "nella storia della democazia", Bukele si proclama vincitore delle presidenziali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Salvador, Nayib Bukele, si è proclamato vincitore assoluto delle elezioni tenute domenica, invitando i suoi sostenitori - forte dei sondaggi che gli accreditano "oltre l'85 per cento dei voti", a festeggiare l'avvio di un secondo mandato. "Oggi il Salvador ha rotto tutti i record, di tutte le democrazie, in tutta la storia del mondo. Da quando esiste la democrazia, mai un progetto aveva vinto con la quantità di voti con cui abbiamo vinto oggi", ha detto Bukele in un discorso tenuto dal palazzo presidenziale, dinanzi a una piazza gremita. "È letteralmente la percentuale più alta di tutta la storia. Ma non abbiamo solo vinto la presidenza per la seconda volta, con oltre l'85 per cento dei voti, ma anche conquistato 58 su 60 deputati all'assemblea legislativa, come minimo. È possibile che sia di più. Sarebbe la prima volta che in un Paese ci si trova con un partito unico con un sistema pienamente democratico", ha aggiunto. Per il risultato ufficiale occorrerà attendere ancora - il sito ufficiale del Tribunale elettorale parla di un 31 per cento delle schede scrutinate -, ma i sondaggi realizzati in queste ore sembrano puntare alla stessa conclusione: secondo un'inchiesta della "Cid Gallup", Bukele, del partito Nuove Idee (Ni) avrebbe vinto con l'87 per cento dei voti, seguito da Manuel FLores (Fronte Farabundo Marti per la liberazione nazionale, Fmln) con il 7 per cento e Joel Sanchez (Alleanza repubblicana nazionalista, Arena) con il 3 per cento. Peraltro, sottolineano i media locali, il sondaggio è stato presentato nei locali in cui si dovrebbero conoscere i risultati preliminari, nonostante il divieto imposto dalla legge a diffondere numeri sull'esito del voto. (Mec)