Business news: Brasiliana Petrobras, produzione di olio e gas aumenta del 3,7 per cento nel 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’azienda petrolifera del Brasile, Petrobras, ha incrementato del 3,7 per cento su anno la sua produzione di petrolio e gas, raggiungendo i 2,78 milioni di barili al giorno (boepd) nel 2023. Lo riporta l’azienda segnalando, in una comunicazione al mercato finanziario, che è stato quasi raggiunto l'obiettivo dei 2,8 milioni al giorno, con un margine del 2 per cento in pi e in meno di varizione, fissato a inizio dell'esercizio. La compagnia ha anche stabilito un nuovo record nella produzione propria di petrolio e gas estratto dai bacini pre-sal: 2,17 milioni di barili. (Brs)