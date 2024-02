Business news: Messico, nel 2023 importazioni per 45 miliardi di dollari, -6,9per cento su anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2023, il Messico ha importato beni per un valore complessivo di 45 miliardi di dollari nel 2023, in calo del 6,9 per cento su anno. Lo ha reso noto l’istituto nazionale di statistica (Inegi) nel suo rapporto sul commercio estero del Paese. Il dato riflette un calo del 2,3 per cento nelle importazioni non petrolifere e del 45,8 per cento in quelle petrolifere. Il calo più significativo si è visto nelle importazioni di beni di uso intermedio, mentre sono cresciute le importazioni di beni di consumo (+12 per cento) e di capitali (+7,9 per cento). (Mec)