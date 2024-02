Business news: Venezuela, Usa rimpongono sanzioni contro compagnia mineraria di Stato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rispondendo alla decisione di escludere dalle presidenziali la leader oppositrice, Maria Corina Machado, gli Stati Uniti hanno riattivato lunedì parte delle sanzioni levate al Venezuela lo scorso ottobre. Il Dipartimento del Tesoro ha dato alle imprese che realizzano transazioni con la compagnia mineraria venezuelana Minerven tempo fino al 13 febbraio per liquidare le loro operazioni, tagliando di fatto il periodo in cui all'impresa statale viene concessa piena libertà commerciale e finanziaria. Le sanzioni al comparto energetico e minerario erano state sollevate per incoraggiare l'avvio di una nuova stagione di dialogo tra governo e opposizione e già lunedì, commentando gli ultimi sviluppi della situazione politica in Venezuela, il dipartimento di Stato aveva avvertito che avrebbe "rivisto" le proprie decisioni. Da ultimo, il coordinatore per le comunicazioni strategiche al Consiglio per la sicurezza nazionale Usa, John Kirby, ha ricordato al governo del presidente Nicolas Maduro di dover rispettare gli "impegni" presi per lo svolgimento di elezioni libere e trasparenti. “Hanno tempo fino ad aprile per farlo: in caso contrario, abbiamo diverse opzioni per rispondere, anche utilizzando strumenti come quello delle sanzioni”, ha detto. (Was)